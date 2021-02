"Cérebro" do Daesh na Alemanha condenado a 10 anos e meio de prisão

O pregador iraquiano "Abu Walaa", considerado "o cérebro" do grupo Estado Islâmico na Alemanha, foi condenado esta quara-feira a 10 anos e meio de prisão por pertencer à organização terrorista e por recrutar seguidores dispostos a realizar atentados.

A sentença foi proferida pelo tribunal de Celle, no norte da Alemanha, que condenou Ahmad Abdulaziz Abdullah A., conhecido como Abu Walaa, concluindo que este imã e a sua rede radicalizaram vários jovens no norte e no oeste da Alemanha e enviaram-nos para áreas controladas pelo Estado Islâmico (EI) na Síria e no Iraque.

No mesmo julgamento, mantido sob medidas de alta segurança, outras três pessoas, com idades entre os 32 e os 55 anos, foram condenadas a penas de prisão de até oito anos por recrutarem e radicalizarem jovens alemães, sobretudo nas regiões de Ruhr e da Baixa Saxónia.