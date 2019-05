Cérebro feminino trabalha melhor em climas quentes 

Um estudo levado a cabo na Alemanha apurou que o cérebro das mulheres funciona melhor em ambientes mais quentes. Os homens são mais eficientes quando a temperatura está mais fresca, assegura o estudo publicado no jornal PLOS One e citado pelo jornal The Guardian.O estudo testou a capacidade de homens e mulheres efetuarem uma série de tarefas num escritório a diversas temperaturas. Quando o clima era mais quente, as mulheres eram melhores em tarefas verbais e em problemas matemáticos. Já os homens eram melhores nestas áreas quando a temperatura era mais fria."As nossas descobertas sugerem que os locais de trabalho mistos podem aumentar a produtividade se colocarem o termostato mais alto do que atualmente", conclui o estudo, já que a produtividade das mulheres aumentava significativamente mais quando as temperaturas eram mais altas do que as dos homens decresciam.