Cerimónias fúnebres de Qassem Soleimani começaram no Irão

O corpo do general da Guarda Revolucionária Iraniana Qassem Soleimani, morto pelos Estados Unidos no Iraque, chegou hoje ao Irão, onde já decorrem as cerimónias fúnebres, que serão realizadas em várias cidades, esperando-se vários milhares de pessoas.

A primeira cerimónia está a ser realizada na cidade de Ahvaz, no sudoeste do país e fronteira com o Iraque. Ao meio-dia, os restos mortais serão transferidos para a cidade sagrada de Mashad (nordeste) e depois serão trasladados para Teerão.

Em Ahvaz, dezenas de milhares de pessoas reuniram-se para prestar homenagem a Soleimani entre gritos de "Morte aos Estados Unidos", "Morte a Israel" e "Morte à Arábia Saudita", segundo imagens transmitidas em direto pela televisão estatal iraniana.