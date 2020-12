As certidões de nascimento não devem incluir o sexo do bebé porque pode ofender pessoas transgénero.



Esta é uma medida defendida na revista New England Journal of Medicine que, através questiona porque é que as certidões têm o sexo do recém-nascido, uma vez que não há qualquer alteração no tratamento clínico e poderá ofender pessoas transgénero.

Na perspetiva dos especialistas que escreveram o texto de opinião, o registo dessa informação não traz qualquer mais-valia do ponto de vista "clínico", criando, no entanto, o risco de "prejudicar" as pessoas transgénero.

"As designações de sexo nas certidões de nascimento não oferecem qualquer vantagem clínica, e podem ser prejudiciais para as pessoas transgénero", disseram Vadim M. Shteyler, Jessica A. Clarke e Eli Y. Adashi.



"Acreditamos que chegou o momento de atualizar a prática de atribuir um género nas certidões de nascimento", defenderam os autores.