Certificado de vacinação da UE passa a ser válido por 9 meses e inclui doses de reforço

O Certificado Digital Covid-19 da União Europeia (UE) passa, desde esta terça-feira, a ter uma validade de 270 dias para efeitos de viagem no espaço comunitário e a incluir informação sobre doses de reforço das vacinas, anunciou esta terça-feira Bruxelas.

Em comunicado, a Comissão Europeia indica que "adotou hoje regras relativas ao Certificado Digital Covid-19 da UE, estabelecendo um período de aceitação vinculativo de nove meses - precisamente 270 dias - de certificados de vacinação para efeitos de viagens intra-UE".

"Um período claro e uniforme de aceitação dos certificados de vacinação garantirá que as medidas de viagem continuarão a ser coordenadas, tal como solicitado pelo Conselho Europeu", ressalva o executivo comunitário, apontando que "as novas regras garantirão que as restrições se baseiem nas melhores provas científicas disponíveis, bem como em critérios objetivos".