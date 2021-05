Certificados falsos de vacinação e testes à Covid-19 à venda na Internet

As autoridades britânicas têm verificado um aumento significativo da venda de vacinas e certificados de teste falsos, principalmente depois de ter sido anunciada a permissão para viajar para fora do país.

"Investigadres detetaram cerca de 20 fornecedores de dark web em novembro do ano passado, que aumentaram para 600 em janeiro e mais de 1200 em março," avança o The Guardian.

Os certificados falsos de testes e vacinas custam um pouco mais de 25 euros.

O jornal britânico referiu que as autoridades verificam diariamente mais de 100 pessoas que tentam entrar no país com certificados de teste Covid falsos .