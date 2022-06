CESL Asia lança em Hong Kong carne sustentável produzida no Alentejo

A empresa de Macau CESL Asia vai começar a comercializar em Hong Kong carne de vaca sustentável produzida no Alentejo, disse esta quinta-feira à Lusa o presidente António Trindade.

"Neste momento está a chegar [a Hong Kong] o primeiro contentor, foi estabelecida uma parceria com os distribuidores locais e vai ser lançada agora" a marca de carne 'True Born', produzida pelo Monte do Pasto, sublinhou o empresário.

António Trindade salientou que, além dos desafios logísticos causados pela pandemia de Covid-19, a 'True Born' "não é só uma marca nova, é uma área nova, que pouco existe no mercado" da região administrativa especial chinesa.

O Ministério da Agricultura anunciou em 2020 que seis empresas portuguesas, incluindo uma do Alentejo, estavam habilitadas a exportar carne de bovino para Hong Kong.

A carne é produzida no Monte do Pasto, uma área de montado alentejano, em Cuba, no distrito de Beja, onde a empresa tem contribuído para aumentar o investimento e a produção económica da zona rural.

Cerca de 98% da produção do Monte do Pasto é exportada, disse o presidente da CESL Azia, nomeadamente para Israel e outros mercados do Médio Oriente e do Norte de África.

A marca 'True Born' já é comercializada na outra região administrativa especial chinesa, Macau. António Trindade lamentou, no entanto, não ser ainda possível exportar para a China, algo que considera "incompreensível".

Em 2019, Portugal assinou um acordo de cooperação para facilitar, através da simplificação de procedimentos, a exportação de produtos alimentares para a China, incluindo a carne de ovino e de bovino.

O Monte de Pasto anunciou na quarta-feira a aquisição da Herdade das Gregas de Cima, com 455 hectares, elevando para 4.200 hectares a área que a empresa vai dedicar a agricultura de regadio e pecuária sustentável.

António Trindade disse que a compra representa um aumento de quase 15% na área disponível, o que irá permitir à empresa começar a apostar também na produção de carne de ovino.

As vendas do Monte do Pasto têm vindo a aumentar, tanto no que toca ao volume de carne como às receitas, "o que hoje em dia não é difícil, porque os preços estão a subir", lembrou o presidente da CESL Asia.

As vendas do Monte do Posto em 2021 "foram quase 50% acima do que tínhamos planeado e este ano vai continuar a aumentar, menos porque nem sequer temos ainda capacidade para produzir mais", admitiu o empresário.

A CESL Asia, empresa de matriz portuguesa em Macau, tem cerca de 500 trabalhadores em diferentes áreas de negócio, que vão dos serviços às soluções tecnológicas, e "atividade de 30 milhões de euros a correr em Portugal", disse António Trindade à Lusa em maio.