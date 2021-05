Cessar-fogo acordado entre talibãs e Governo afegão durante feriado muçulmano

Um cessar-fogo de três dias entre o grupo extremista talibã e as forças afegãs para permitir as celebrações de um importante feriado muçulmano entrou hoje em vigor, após semanas de intensos confrontos em todo o país.

A proposta foi apresentada pelos insurgentes e aceite pelo Presidente afegão, Ashraf Ghani, e vai compreender o período do Eid al-Fitr, o feriado muçulmano que marca o fim do jejum do Ramadão.

O Afeganistão viu um aumento da violência desde 1 de maio, quando os Estados Unidos deveriam supostamente ter começado a retirar os 2.500 soldados que ainda estão no país.