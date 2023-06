Ceuta regista três tentativas de entrada massiva de imigrantes nos últimos três anos

A cidade autónoma espanhola de Ceuta registou três tentativas de entrada massiva de migrantes na fronteira com Marrocos nos últimos três anos, demonstrando que as passagens forçadas são agora feitas por pequenos grupos para evitar a segurança fronteiriça.

Fontes da Guarda Civil espanhola revelaram este domingo, no primeiro aniversário da invasão na fronteira de Melilla em que morreram dezenas de pessoas, que os migrantes subsaarianos têm vindo a optar por mudar as formas de tentar entrar na cidade, após as tentativas de entrada em grupos grandes se tornaram frequentes, segundo a agência Efe.

Nos 8,2 quilómetros de fronteira terrestre que, no Norte de África, separam de Marrocos a cidade autónoma de Ceuta, houve apenas uma tentativa neste ano.