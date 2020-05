Chá milagroso contra o coronavírus é enganador

Especialistas em farmacologia consideram que as alegadas propriedade curativas de um chá de Madagáscar contra a Covid-19 refletem o "aproveitamento da ignorância", a exemplo do que já sucedera com o VIH/Sida."Estamos perante um aproveitamento da ignorância e fraca literacia, como já foi feito quando surgiu a sida em África", afirmou o antigo bastonário da Ordem dos Farmacêuticos e primeiro presidente do Infarmed, Aranda da Silva.

