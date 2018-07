Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chacina deixa cinco mortos em aparthotel no Brasil

Polícia encontrou cadáveres amarrados nos pés e mãos em locais diferentes do hotel.

Um massacre num apart-hotel de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, deixou na quinta-feira cinco pessoas mortas, quatro delas da mesma família. As vítimas terão morrido por asfixia, num crime que a polícia pensa tenha sido motivado por um acerto de contas.



Os corpos das vítimas estavam amarrados de pés e mãos e foram achados em partes diferentes do hotel. Uma vítima estava na lavandaria, duas em quartos do segundo piso e outros dois em quartos do terceiro andar.



Nas paredes, os polícias encontraram mensagens escritas pelos assassinos, que alegadamente pertencem a uma fação criminosa de São Paulo, de onde eram naturais os quatro membros da família Lemos. As mensagens apontam para que o motivo do crime tenha sido uma vingança.



As vítimas foram identificadas como Paulo Gaspar Lemos, de 78 anos, Leandro Gaspar Lemos, de 44, Paulo Gaspar Lemos Júnior, de 51, Katia Gaspar Lemos, de 50, e Ricardo Lora, de 39 anos. O pai e os três filhos eram donos do aparthotel, situado na praia das Casnavieiras, e de uma corretora de seguros. Naturais de São Paulo, viviam há cerca de uma década no estado de Santa Catarina

O alerta para os crimes foi dado por uma funcionária do hotel, que conseguiu escapar.



Ao que a polícia adiantou, três homens armados entraram no hotel, pelas 16 horas, e subjugaram seis pessoas. Terão permanecido no local até à meia-noite de quinta-feira.