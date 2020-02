Chama o 112 com os pés após ficar com as mãos esmagadas a trocar pneu

Uma mulher norte-americana chamou o 112 com os pés depois de ter ficado com as mãos presas e esmagadas ao trocar um pneu do próprio carro, no passado domingo.

De acordo com a CNN, a mulher, de 54 anos, viajava numa auto-estrada na Carolina do Sul quando furou um pneu. Decidiu encostar à berma para o trocar.

"Ela estava a trocar o pneu pelo suplente quando o macaco escorregou e o carro caiu", explicaram os bombeiros do condado de Colleton à CNN. Ao cair, o carro prendeu e esmagou as mãos da mulher entre o pneu e a carroçaria.

Para chamar os meios de socorro, a vítima recorreu aos pés. Após 35 minutos a sofrer, a mulher conseguiu tirar um dos sapatos e ligar para o 112 – 911 nos EUA –, marcando o número no telemóvel com os dedos dos pés.

A mulher ficou com ferimentos considerados graves nãos mãos e nos dedos. Foi transportada para um hospital para receber tratamento.