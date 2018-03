Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas consomem barco em Moscovo

Os serviços de emergência já estão no local. Acompanhe em direto.

19:20

Uma embarcação está a ser totalmente consumida pelas chamas no rio Moskva, em Moscovo, esta quinta-feira.



Os serviços de emergência já estão no local a combater o fogo, que se espalhou pelos 200 metros quadrados do barco.



Imagens impressionantes estão a chegar em direto da capital russa, enquanto os bombeiros tentam controlar as chamas.