Chamas consomem central elétrica e ferem pelo menos 11 pessoas em Moscovo

Um incêndio está a consumir uma central elétrica, esta quinta-feira, na cidade de Mytishchi, perto de Moscovo. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas com queimaduras de primeiro e segundo grau.

De acordo com o jornal Independent, o incêndio deflagrou após uma explosão num contentor de gás.





Russian EMERCOM confirms fire at TEC-27 power plant in Moscow region, fire at "high pressure station". Newest power plant of Mosenergo, supplying power to customers of North and North-East districts of Moscow https://t.co/wuZOoZO40s #Russia pic.twitter.com/82uPlc0sUT