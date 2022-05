Timur Miroshnychenko tem sido o comentador da Ucrânia desde 2007, com excepção em 2017, quando apresentou o festival após a vitória do país.





Comentador ucraniano da Eurovisão faz intervenções escondido em bunker



A Ucrânia foi a grande vencedor da edição de 2022 do Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em Turim, Itália, ao arrecadar 631 pontos com a canção "Stefania".A Orquestra Kalush decidiu partilhar o videoclipe oficial da música no seu canal de YouTube e as imagens utilizadas são da guerra que o país infrenta contra a Rússia.O videoclipe foi filmado em Hostomel e Borodyanka, na Ucrânia.Durante a final da Eurovisão, o comentador ucraniano teve de se refugiar num bunker com medo de retaliações e bombardeamentos durante a noite deste sábado.