Chamas não dão tréguas e deixam quatro mil pessoas desalojadas nas Canárias

Um incêndio de grande dimensões, na Ilha de Gran Canária, em Espanha, já consumiu, deste o último sábado, mais de 1.500 hectares, obrigou ao corte de 11 estradas e à retirada de quatro mil pessoas das suas casas, avança a agência de notícias Télam.



O fogo é "extremamente violento", explica o presidente das Ilhas Canárias, Ángel Víctor Torres.





responsável do incêndio, que começou a 20 quilómetros de Las Palmas, na região de Artenara. De acordo com o jornal espanhol El País, o homem trabalhava com uma máquina de soldadura que provocou o fogo.





Wild fires on the Spanish island of Gran Canaria. Temperatures of 32 degrees celsius are hampering efforts to put out the flames. One man is arrested on suspicion of starting the fire.#GranCanaria #wildfires pic.twitter.com/ycp9hNP7L8 — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) August 12, 2019

Uma semana depois, o incêndio continua progredir com violência. Este domingo, para o local, já foram mobilizados dez meios aéreos. No teatro de operações estão mais de 600 operacionais, a trabalhar por turnos.O fogo está a lavrar em duas frentes e afeta uma área de aproximadamente 1.700 hectares. As condições meteorológicas, com ventos a ultrapassar os 40 quilómetros por hora, continuam a preocupar os bombeiros.No passado sábado foi detido um homem espanhol de 55 anos identificado como o