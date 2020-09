Chamas voltam a ameaçar navio com 270 mil toneladas de petróleo bruto a bordo ao largo do Sri Lanka

Um petroleiro de bandeira panamenha voltou a incendiar-se esta segunda-feira ao largo do Sri Lanka, após se ter incendiado pela primeira vez na quinta-feira.













derrames de petróleo.

O Sri Lanka disse que tem "melhor controlo" do novo fogo e está a tentar detetar alguns sinais de potenciaisO reacendimento do fogo ocorreu no "lado direito do navio" e "não está perto dos tanques que transportam petróleo", disse o porta-voz da Marinha, capitão Indika de Silva.