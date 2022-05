Chaminé de navio cruzeiro incendeia-se nas Ilhas Turcas e Caicos nas Bahamas

A chaminé de um navio cruzeiro da Carnival Cruise Line - o Carnival Freedom - incendiou-se na quinta-feira após atracar no porto de Grand Turk, nas Ilhas Turcas e Caicos, Bahamas.

De acordo com a companhia de cruzeiros, citada pela The Marine Executive, as chamas foram rapidamente extintas e não houve feridos a registar. "Todos os hóspedes e tripulantes estão seguros, e todos os outros serviços e equipamentos de segurança estão em pleno funcionamento", referiu na altura a Carnival Cruise Line.







O navio tinha deixado o porto, em Brevard, na Flórida, na passada segunda-feira para uma viagem de cinco dias.

Carnival Freedom caught fire in Grand Turk while docked this morning. Praying there are no injuries and everyone will be safe. #carnival #fire #grandturk pic.twitter.com/G8p3karGsp