Chanceler alemã pede mais restrições contra a Covid-19 até meados de janeiro

A chanceler alemã, Angela Merkel, pediu esta quarta-feira novas restrições até meados de janeiro em todo país por considerar que as existentes estão a mostrar-se insuficientes para controlar o número de casos de covid-19.

"O número de contactos entre as pessoas é demasiado elevado. A redução do número de contactos é insuficiente", declarou a chanceler frente à Câmara dos Deputados, referindo-se ao encerramento de lojas e escolas em particular.

A chanceler alemã considerou "justificadas" as propostas de um grupo de especialistas com o objetivo de fechar o mais tardar entre o Natal e meados de janeiro todas as lojas não alimentares e escolas em particular.