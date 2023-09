O chanceler alemão, Olaf Scholz, publicou esta segunda-feira uma foto com uma pala a cobrir o olho direito, na sequência de uma queda quando fazia ‘jogging’ no fim de semana. "Estou ansioso por ver os ‘memes’. Obrigado pelos votos de melhoras, parece pior do que é", gracejou na rede social X.Além dos ferimentos no olho, que o vão obrigar a usar a pala durante algumas semanas, Scholz sofreu ainda vários arranhões na face. Um porta-voz garantiu que vai manter todos os compromisso oficiais.