Chanceler alemão manifesta apoio à adesão da Sérvia e Kosovo à União Europeia

O chanceler alemão Olaf Scholz reafirmou esta quarta-feira o seu apoio a uma adesão dos Balcãs ocidentais à União Europeia (UE), mas advertiu ser necessário que avancem nas suas reformas e se registe uma "aproximação construtiva" entre a Sérvia e o Kosovo.

"Os Balcãs ocidentais pertencem à Europa. Todos os países que o compõem devem integrar-se no futuro na UE", disse Scholz durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti.

A Alemanha apoiou "sempre" o reconhecimento internacional do Kosovo, afirmou Scholz, que também manifestou a esperança de que a ex-província da Sérvia que autoproclamou a independência em 2008 seja reconhecida pelos parceiros da UE que ainda não o fizeram (Chipre, Espanha, Eslováquia, Grécia e Roménia).