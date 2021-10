Chanceler austríaco demite-se após ser investigado por corrupção

Sebastian Kurz, chanceler austríaco, anunciou a sua demissão este sábado, após as polémicas de corrupção.

Numa conferência de imprensa, Kurz rejeitou as acusações da justiça e renunciou ao cargo. O chanceler propôs como substituto o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, Alexander Schallenberg, numa tentaiva de manter o pacto do governo com os Verdes, que exigiam a sua saída desde o início do escândalo.

Sebastian Kurz, está a ser investigado por um alegado caso de suborno em que terão sido utilizados dinheiros públicos para pagar a um diário sondagens que beneficiavam o seu partido. A procuradoria austríaca confirmou em comunicado na passada quarta-feira a abertura de uma investigação contra Kurz e outras nove pessoas.