Chanceler da Alemanha recusa fazer teste PCR na Rússia

Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, recusou esta terça-feira fazer um teste PCR à Covid-19 na Rússia, antes da reunião com Vladimir Putin, presidente da Rússia. O teste acabou por ser realizado na embaixada Alemã em Moscovo, na Rússia.



As autoridades sanitárias russas foram convidadas a assistir ao teste, depois de os materiais para a realização do mesmo terem sido transportados desde a Alemanha, segundo a agência EFE.



O chanceler da Alemanha, que está reunido com Putin para abordar a crise na Ucrânia, segue assim o exemplo do presidente francês Emmanuel Macron, que também recusou, na passada sexta-feira, fazer um PCR russo.