Chanceler Scholz pede aos alemães que não percam confiança no futuro

O chanceler alemão usará o seu discurso de Ano Novo para pedir aos cidadãos alemães que não percam a confiança no futuro à medida que se adaptam a um mundo em mudança acelerada e a viver múltiplas crises.

"Tanto sofrimento, tanto sangue derramado. O nosso mundo tornou-se num lugar mais instável e mais duro. Está a mudar quase à velocidade a que respiramos", disse o chanceler Olaf Scholz no discurso pré-gravado e que será difundido hoje, último dia do ano, citado pela agência Associated Press.

Scholz referia-se à guerra da Rússia na Ucrânia, ao consequente aumento dos preços da energia, ao sofrimento na pandemia de covid-19 e ao ataque do Hamas que desencadeou a guerra de Israel em Gaza.

"O resultado é que também nós estamos a ser forçados a mudar", disse.

"Isto é algo preocupante para muitos de nós. Em alguns, também está a gerar descontentamento. Eu levo isso a sério. Mas também sei isto: nós, na Alemanha, vamos ultrapassá-lo", acrescentou.

O chanceler sublinhou como, apesar da preocupação generalizada há um ano, os alemães não ficaram sem aquecimento no inverno passado depois de a Rússia ter cortado grande parte do abastecimento de gás natural à Europa.

"As coisas acabaram por ser diferentes. A inflação desceu. Os salários e pensões estão a aumentar. Os nossos reservatórios de combustível estão cheios para o inverno", disse, manifestando confiança nas políticas da sua coligação governamental.

O executivo alemão liderado por Scholz notabilizou-se pelas querelas internas ao longo de dois anos no poder, tendo perdido popularidade e caído nas sondagens. A economia alemã também arrefeceu, mas, ainda assim, o chanceler tentou fazer um retrato positivo do próximo ano.

Scholz referiu a descida de impostos para muitas famílias e os planos do Governo para investir nas infraestruturas de transportes e em energia limpa.

"'Quem vai conseguir, se não vocês na Alemanha?' -- é algo que ouço de muitas pessoas à nossa volta na Europa e no resto do mundo", disse o chanceler, acrescentando que mais homens e mulheres têm hoje emprego no país do que em qualquer outro momento no passado.

O líder do executivo alemão também sublinhou a importância da União Europeia (UE), sobretudo em tempos de crise.

"A nossa força reside na UE. Quando a UE se apresenta como uma frente unida, fala por mais de 400 milhões de pessoas. Num mundo com oito mil milhões, que em breve serão 10 mil milhões de pessoas, isso é um ativo real", disse.

O chanceler também frisou que a Alemanha precisa do empenho de todos para fazer o país avançar, "do cientista de topo ao cuidador, do polícia ao estafeta, do pensionista ao estagiário".

"Se metermos isso nas nossas cabeças, se lidarmos uns com os outros nesse espírito de respeito, então não precisamos de recear o futuro", disse Scholz, acrescentando que "então, o ano de 2024 será um bom ano" para a Alemanha, "mesmo que algumas coisas acabem por ser diferentes do que se imagina hoje, na véspera do novo ano".