Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Charles Kuen Kao (1933-2018)

Morreu cientista que venceu Nobel da Física. Tinha 84 anos.

Por Paulo Fonte | 01:30

Cientista anglo-americano nascido na China venceu o Prémio Nobel da Física em 2009 por trabalhos com fibra ótica.



Estudou Engenharia Eletrónica no Imperial College, em Londres, e dirigiu o Laboratório de Engenharia de Harlow, Inglaterra, para depois lecionar na Universidade de Hong Kong.



Após ser diagnosticado com Alzheimer, em 2004, criou uma fundação sobre o tema.



Morreu domingo em Sha Tin, Hong Kong.