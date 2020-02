‘Chef dos pobres’ cozinha para sem-abrigo aos 90 anos

Dino Impagliazzo tem 90 anos e nada o faz parar. O cozinheiro italiano, que vive em Roma, é conhecido como o ‘chef dos pobres’ e três dias por semana junta-se a outros voluntários da associação RomAmoR para, em conjunto, fazerem rondas pelos mercados e padarias e recolherem produtos que os ajudam a alimentar os sem-abrigo.A ideia começou há 15 anos quando um sem-abrigo, numa estação de comboios, em Roma, pediu dinheiro a Dino para comprar uma sandes. "Percebi que em vez de comprar a sandes, podia fazer algumas sandes para ele e para os seus amigos", conta o chef que fundou a RomAmoR.Agora, a comida é servida em vários lugares da cidade e principalmente em estações de comboio. "Tentamos envolver mais e mais pessoas, para que Roma se torne uma cidade onde as pessoas se possam amar", afirma.Dino já trabalhou para a Segurança Social italiana e começou a ajudar sem-abrigo com alguns dos seus amigos reformados. Começaram por cozinhar nas próprias casas, depois num convento e agora, como já são 300 voluntários, têm uma cozinha profissional toda equipada.A equipa reúne-se aos sábados à noite no pórtico do lado de fora da praça de São Pedro para alimentar quem mais precisa.O ‘chef dos pobres’ recebeu um prémio honorário do presidente italiano, Sergio Mattarella. Foi reconhecido como um "herói dos nossos tempos". Diz que nunca imaginou que a sua iniciativa fosse tão bem-sucedida e revela que todos os voluntários são sempre bem-vindos. "Estou feliz porque nunca dizemos a ninguém ‘não precisamos de ti esta noite’", concluiu.