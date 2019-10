Chef que assassinou mulher e duas filhas também ameaçou matar a cunhada

Um chef que assassinou a ex-mulher e as filhas ameaçou matar a cunhada se ela fosse à polícia apresentar queixa, depois de ter assumido também que tinha vontade de "matar a família toda".Segundo avança o jornal britânico Metro, Mohammed Abdul Shakur, de 46 anos, tinha um histórico de violência com a mulher, que tinha 26 anos.De acordo com a mesma fonte, o casal separou-se em 2001 quando o homem agrediu violentamente Julia Begum, na altura grávida de sete meses.No dia de ano novo, em 2007, foi provado que o agressou sufucou a mulher até à morte e matou posteriormente as filhas, temendo que o identificassem."Não conte à polícia que matei a sua irmã. Se contar à polícia, mato-a a si e aos seus filhos", disse o homem, ameaçando a cunhada.