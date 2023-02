Chefe da diplomacia chinesa diz ao Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano que China "está do lado da paz"

O principal responsável pela política externa chinesa assegurou este fim de semana que a China "sempre esteve do lado da paz e do diálogo", num encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba.

Segundo um comunicado emitido pela diplomacia chinesa, Wang Yi, o chefe da política externa do Partido Comunista Chinês e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, disse a Kuleba que o país "está disposto a trabalhar com a comunidade internacional, para evitar uma maior deterioração da situação".

Wang afirmou também que a China e a Ucrânia são "parceiros estratégicos" e agradeceu a Kiev pela "adesão ao princípio 'Uma Só China'". O reconhecimento daquele princípio, visto por Pequim como uma garantia da sua soberania sobre Taiwan, é tido como condição base para o estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e outros países.