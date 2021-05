Chefe da diplomacia dos EUA condena disparos de Gaza contra Israel

O chefe da diplomacia norte-americana, Anthony Blinken, condenou quarta-feira o disparo de foguetes contra Israel a partir de Gaza durante uma chamada telefónica com o Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas.

"O secretário de Estado condenou os ataques com foguetes e enfatizou a necessidade de desanuviar as tensões e acabar com a violência em curso", disse o Departamento de Estado, em comunicado.

Blinken disse também "que palestinianos e israelitas merecem níveis iguais de liberdade, dignidade, segurança e prosperidade" e lamentou "a perda de vidas" nos últimos dias.