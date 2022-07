Chefe da diplomacia dos EUA visita Japão para apresentar condolências pela morte de Shinzo Abe

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, viaja na segunda-feira até ao Japão para apresentar condolências pela morte do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado na sexta-feira durante um comício eleitoral, anunciaram as autoridades dos EUA.

Blinken, que se encontra este domingo na Tailândia, "apresentará as condolências ao povo japonês" durante reuniões com membros das autoridades nipónicas, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

Shinzo Abe foi atingido mortalmente com dois tiros, na sexta-feira, quando discursava num comício de rua do Partido Liberal Democrático (LDP, no poder), perto da estação ferroviária de Nara.