O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, visitará a China de 05 a 06 de fevereiro, para tentar aliviar as tensões entre os dois países.

Blinken deverá chegar no dia 05 e também manterá conversações no dia 06 durante esta viagem destinada a tentar aliviar as tensões com o principal rival diplomático e económico dos EUA.

A viagem de Blinken - que será a primeira a este nível desde 2018 - foi anunciada em novembro pela Casa Branca, mas as datas não tinham sido ainda comunicadas oficialmente.