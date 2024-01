Chefe da diplomacia europeia abre encontro anual de MNE com diplomatas em Lisboa

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, participa esta quarta-feira no primeiro dia do Seminário Diplomático, em Lisboa, encontro anual do ministro dos Negócios Estrangeiros com os diplomatas portugueses para debater as prioridades da política externa.

A abertura dos trabalhos será assegurada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que irá fazer "o balanço de um ano marcado por desafios internacionais constantes", segundo uma nota do Palácio das Necessidades.

Ainda na sessão de abertura, intervirá o alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, numa altura em que os 27 são confrontados com "múltiplas questões de natureza estrutural para o futuro da União, nos planos interno e externo, como o alargamento a leste, bem como questões que exigem respostas urgentes e emergentes, destacando-se, no panorama internacional, as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente", refere a mesma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).