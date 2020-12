Chefe da diplomacia iraniano pede a Biden para pôr fim às sanções contra o Irão

O chefe da diplomacia iraniano, Mohammad Javad Zarif, apelou hoje ao Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para pôr termo às sanções contra o Irão, excluindo a renegociação do acordo nuclear de 2015.

Numa intervenção 'online' numa conferência integrada nos trabalhos dos Diálogos do Mediterrâneo, organizado pela Itália, Zarif afirmou que a decisão do Presidente Donald Trump, que em 2018 retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo, constituiu uma "violação grave" da resolução do Conselho de Segurança da ONU que o valida.

"Os Estados Unidos cometeram uma violação grave da resolução porque a Administração Trump é um regime desonesto. Agora, se o Presidente eleito continuar com um regime desonesto, pode continuar a pedir negociações para cumprir os seus compromissos", afirmou Zarif.