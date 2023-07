Chefe das forças armadas ucranianas reconhece ataques em solo russo

O comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, Valerii Zaluzhny, reconheceu numa entrevista publicada este sábado que foram efetuados ataques em solo russo.

"Não é um problema nosso e somos nós que decidimos como matar o inimigo. É possível e necessário matar no seu território quando estamos em guerra", disse Zaluzhny, numa entrevista publicada na edição deste sábado do diário norte-americano The Washington Post.

Zaluzhny sublinhou que todo o armamento utilizado nestas ações militares em solo russo é ucraniano e não o que foi entregue pelos seus aliados, enviado na condição de não ser utilizado para atacar o território russo.