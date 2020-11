Chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, infetado com Covid-19

O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, está infetado com covid-19, noticiaram meios de comunicação norte-americanos que citaram fontes próximas do responsável.

Embora não tenha sido divulgado quando foi conhecido o resultado do teste à doença causada pelo novo coronavírus, Meadows acompanhava, na terça-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois do encerramento dos centros de votação para as presidenciais.

Além disso, Meadows tinha visitado durante a tarde os escritórios da campanha presidencial republicana e uma assessora Nick Trainer, que também recebeu um resultado positivo para a covid-19.