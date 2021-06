Chefe de gabinete de Trump pressionou para investigações a suposta fraude eleitoral

O chefe de gabinete do ex-presidente Donald Trump, Mark Meadows, pressionou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a investigar teorias infundadas de fraude nas últimas eleições presidenciais, revelou hoje o The New York Times.

O jornal norte-americano teve acesso a cinco 'e-mails' datados de dezembro de 2020 e janeiro de 2021 trocados entre Meadows e o então procurador-Geral dos EUA, Jeffrey Rosen, que mostram que o chefe de gabinete solicitou que várias teorias de fraude eleitoral que circulavam nas redes sociais fossem investigadas.

Entre as alegações para investigação constava uma acusação na qual se defendia que as máquinas que registaram os votos nas eleições presidenciais de novembro estavam a ser controladas remotamente a partir de Itália através de tecnologia militar e que seriam responsáveis pela alteração de votos em Trump a favor de Biden.