Chefe de máfia italiana em fuga desde a década de 1990 vai cumprir pena de 30 anos

O italiano Rocco Morabito, acusado de ser o chefe da 'Ndrangheta, a máfia italiana da Calábria, foi capturado em maio de 2021, na cidade de João Pessoa, no Brasil. A detenção foi realizada pela polícia do Brasil e de Itália e a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Morabito foi agora extraditado do Brasil para Itália, onde vai cumprir uma pena de 30 anos de prisão.





O Ministério do Interior italiano disse que Morabito, considerado um dos principais brokers do tráfico internacional de droga, tinha sido incluído na lista dos fugitivos mais perigosos.Nos últimos anos, o Brasil tornou-se um importante mercado no comércio transatlântico de droga.A 'Ndrangheta está baseada na região sul da Calábria, no sul de Itália, e ultrapassou a Cosa Nostra para se tornar a máfia mais poderosa do país - e um dos maiores bandos criminosos do mundo.