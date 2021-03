Chefe do coro gospel que cantou no casamento de Harry e Meghan defende príncipe Carlos de acusações racistas

O coro que cantou no casamento do Príncipe Harry e de Meghan Markle foi convidado pelo Príncipe Carlos.Karen Gibson, fundadora do 'The Kingdom Choir', revelou ao TMZ que foi o Príncipe de Gales quem convidou o grupo gospel para atuar no casamento. O grupo cantou o clássico de Ben E. King, "Stand By Me" durante a cerimónia celebrada em maio de 2018, em Londres.A responsável pelo coro rejeitou a ideia de que o representante da família britânica era racista, referindo ainda que o mesmo teria sido "gentil", parabenizando ainda o grupo pelo sucesso.A família real britânica tem estado envolta em polémica desde o lançamento da entrevista a Oprah Winfrey a Markle e Harry no passado domingo à televisão norte-americana CBS.A duquesa de Sussex revelou que alguém do núcleo familiar teria perguntado se a cor da pele de Archie, o primeiro filho do casal, seria "mais escura" devido às origens de Meghan.O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado na passada terça-feira em nome da Rainha Isabel II, onde expressava tristeza sobre as notícias dos desafios que Meghan e Harry enfrentaram nos últimos anos.Ta,mbém o Príncipe William já reagiu às acusações de racismo. O irmão mais velho de Harry revelou esta quinta-feira aos jornalistas que ainda não tinha falado sobre o assunto, mas sublinhou que não achava que a família real fosse racista.