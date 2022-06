Chefe do Governo de Hong Kong termina mandato "sem vergonha" do balanço

A chefe do Governo de Hong Kong disse esta quinta-feira, no seu último discurso perante o conselho legislativo na região, que parte sem vergonha do seu mandato, marcado por confrontos sem precedentes e um índice de popularidade em níveis mínimos.

Carrie Lam, que termina o seu mandato de cinco anos no final do mês, fica para muitos associada a imagens de massivas manifestações pró-democracia em 2019, algumas delas violentas, à lei draconiana sobre a segurança nacional imposta por Pequim e à pandemia de covid-19, que fez mais de 9.000 mortos na região.

Mas foi com emoção que a chefe do Governo disse hoje aos legisladores poder afirmar "com força": "Apresentei um balanço de que não me envergonho".