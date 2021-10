Chefe do Pentágono visita países do Mar Negro sob pressão da Rússia

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, voou hoje para a região do Mar Negro, para fortalecer alianças com países sob pressão russa e para lhes transmitir gratidão pela contribuição na guerra do Afeganistão.

Austin viajará para a Geórgia, Roménia e Ucrânia antes de participar da cimeira dos ministros da Defesa da NATO, que decorrerá, em formato presencial, em Bruxelas, na quinta e na sexta-feira.

"Reafirmamos e fortalecemos a soberania dos países que estão na frente da agressão russa", disse um alto funcionário da Defesa dos EUA, antes da digressão do chefe do Pentágono.