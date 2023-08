Chefes das diplomacias da Rússia e da Turquia reúnem-se em Moscovo

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Hakan Fidan, vai ser recebido em Moscovo pelo homólogo russo, Serguei Lavrov, anunciou esta quarta-feira a porta-voz da diplomacia da Rússia, com encontro previsto entre os presidentes dos dois países.

"De 31 de agosto a 1 de setembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco vai realizar uma visita de trabalho a Moscovo para discutir uma série de questões" com Sergei Lavrov, disse Maria Zakharova em conferência de imprensa.

Esta visita ocorre seis dias depois de Hakan Fidan se ter deslocado a Kiev para conversações com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

A situação na Ucrânia vai estar no centro das discussões, referiu Zakharova, tal como "a Síria, a Líbia e o Cáucaso".

Durante o último ano e meio, a Turquia tem atuado como mediador em várias situações no quadro da guerra na Ucrânia e foi sob a égide Ancara, juntamente com a ONU, que Kiev e Moscovo chegaram a um acordo no ano passado para permitir a exportação de cereais ucranianos.

Mesmo assim, Moscovo rejeitou o acordo, em meados de julho, e, desde então, a Turquia tem tentado reunir as partes à volta da mesma mesa na esperança de conduzir negociações de paz mais amplas entre a Ucrânia e a Rússia.

Na segunda-feira, Ancara anunciou que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, vai deslocar-se "em breve" a Sochi, na Rússia, para discutir com Vladimir Putin a recuperação do acordo sobre os cereais.

Até ao momento, não foi anunciada formalmente a data da visita.

De acordo com Maria Zakharova, Lavrov e Fidan vão também analisar o "estado da cooperação bilateral russo-turca, nomeadamente no que se refere à implementação de projetos estratégicos no setor da energia".

Por sugestão de Vladimir Putin, os dois países estão a estudar a criação de um novo "centro de distribuição de gás" na Turquia, que pode vir a permitir o fornecimento de gás russo à União Europeia, contornando os gasodutos existentes através da Ucrânia e sob o Mar Báltico.