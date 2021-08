Chefes de diplomacia da NATO exortam talibãs a facilitar evacuação de cidadãos estrangeiros e afegãos

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, reunidos esta sexta-feira por videoconferência, manifestaram "profunda inquietação com os acontecimentos dramáticos" no Afeganistão e exortaram os talibãs a facilitar a saída dos cidadãos estrangeiros e afegãos em situação de risco.

"A nossa tarefa imediata agora é cumprir os nossos compromissos de prosseguir a retirada segura dos nossos cidadãos, nacionais de países parceiros, e afegãos em situação de risco, em particular aqueles que ajudaram os nossos esforços. Apelamos àqueles que ocupam posições de autoridade no Afeganistão para que respeitem e facilitem a sua partida segura e ordeira, inclusive através do aeroporto internacional Hamid Karzai, em Cabul", lê-se na declaração adotada pelos chefes da diplomacia da Aliança Atlântica.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos Aliados sublinham que, "enquanto prosseguirem as operações de evacuação", manterão uma "estreita coordenação operacional através dos meios militares aliados" no aeroporto Hamid Karzai.