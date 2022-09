Chefes suíços cozinham prato típico com 13 metros e alcançam novo recorde mundial

Os membros do Sindicato dos Agricultores Suíços prepararam um rösti de 13 metros quadrados em forma de cruz suíça em frente ao prédio do parlamento em Berna esta segunda-feira. A tentativa bem-sucedida de bater o recorde anterior de 10 metros quadrados marcou o 125º aniversário do grupo.

O rösti - prato suíço que consiste principalmente de batatas, salteadas ou fritas numa panela - gigante pode ser esculpido em 3 mil porções separadas e está a ser servido aos visitantes.

"A receita em si é muito simples: batatas, manteiga, sal, mas o que faz toda a diferença é, claro, o amor de todos os nossos cozinheiros", disse Laurence Bovey, do Sindicato dos Agricultores, à emissora pública suíça RTS.