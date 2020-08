Chega do trabalho mais cedo e encontra marido a violar menina de 14 anos

Um homem norte-americano, de 51 anos, está acusado de violar uma menor, de 14 anos, na sua casa, na cama que o alegado predador, casado, partilhava com a mulher, em Wichita Falls, no estado norte-americano do Texas.

Segundo os documentos judiciais, foi a mulher do suspeito que o apanhou em flagrante delito. Paul Beecher Russel terá pedido à mulher para ir às compras ao supermercado, depois de esta ter dito que tinha saído mais cedo do trabalho.

A mulher acabou por decidir ir logo para casa e estranhou encontrar a porta do quarto fechada. Tentou abri-la e percebeu que estava trancada. Ouviu um "Só um minuto, estou na casa de banho" e, temendo o pior, abriu a porta usando uma chave suplente.

Encontrou o marido em cima da menor, ambos despidos. Em choque, gritou e saltou sobre o homem, retirando a menor de ao pé dele enquanto este se punha em fuga. Imediatamente, a mulher chamou as autoridades.

Os documentos oficiais não revelam a identidade da vítima, nem a sua relação com o suspeito, para proteger a sua identidade.

Paul esteve em fuga à polícia numa perseguição que durou cerca de 30 minutos, mas acabou detido. Está acusado de vários crimes de violação, abuso sexual e fuga às autoridades. Se condenado por todos os crimes, arrisca uma pena de até 51 anos de prisão.

O suspeito encontra-se em prisão preventiva.