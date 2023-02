A chegada das equipas portuguesas traz esperança à população dos arredores de Antakya, na Turquia. Depois de terem sido suspensas as buscas no centro da cidade - o governo turco considera que já não há hipóteses de encontrar sobreviventes - a equipa do INEM, GNR,INEM e Sapadores de Lisboa procura agora sinais de vida nas localidades de menor dimensão.Um trabalho feito de esperança, quando os cães marcam os territórios e dão sinal de haver algo debaixo dos escombros.