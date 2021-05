Chegada de voos internacionais será suspensa no Vietname

A chegada de voos internacionais ao aeroporto Noi Bai, em Hanói, será suspensa a partir de terça-feira para tentar conter uma nova vaga da pandemia de covid-19, anunciou esta segunda-feira a aviação civil vietnamita.

Uma "suspensão temporária na chegada de voos internacionais" ficará em vigor entre 01 de junho e 07 de junho no Aeroporto Internacional Noi Bai, disse a administração da aviação civil num comunicado.

Os voos internacionais que partem de Hanói vão continuar a realizar-se, segundo a nota.

As autoridades não informaram se as rotas domésticas serão afetadas pela suspensão.

A suspensão das chegadas de voos internacionais já implementada na semana passada no Aeroporto Internacional Tan Son Nath, na cidade de Ho Chi Minh, será prorrogada até 14 de junho, segundo a administração da aviação civil.

Esta suspensão tinha sido originalmente programada para ser levantada em 04 de junho.

Desde o início da pandemia, o Vietname já impôs restrições à entrada de estrangeiros para combater a disseminação do vírus. Todas as novas chegadas estão sujeitas a quarentena obrigatória.

O ministro da Saúde vietnamita, Nguyen Thanh Long, anunciou no sábado, durante um encontro nacional sobre a pandemia, a descoberta no país de uma nova "variante híbrida" que combina as variantes do SARS-CoV-2 inicialmente detetadas na Índia e no Reino Unido.

A notícia foi divulgada quando o país enfrenta uma nova onda de contaminações em mais da metade do seu território, incluindo zonas industriais e grandes cidades, incluindo Hanói e Ho Chi Minh.

Até recentemente, o Vietname havia sido muito pouco afetado pelo vírus. A maioria dos 6.700 casos notificados e 47 mortes foram registados desde abril.

O país foi aplaudido no ano passado pela sua vigorosa resposta ao vírus, com confinamentos em massa e um rígido sistema de rastreamento e isolamento.

Entretanto, a atual onda de infeções preocupa a população e as autoridades responderam limitando severamente os movimentos e as atividades.

O Vietname, que tem uma população de 97 milhões, vacinou até agora pouco mais de um milhão de pessoas, mas está a tentar aumentar a taxa de vacinação, e as autoridades esperam obter a imunidade de grupo até ao final do ano.

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 3.543.125 mortos no mundo, resultantes de mais de 170,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.