"Chegam até ao umbigo": mulher de 27 anos sofre de condição rara que faz com que os seios não parem de crescer

Kayla Romero, uma jovem de 27 anos residente em Houston, no estado norte-americano do Texas, sofre com uma condição rara no qual os seus seios não param de crescer. A jovem revelou a sua história ao jornal The Mirror, confidenciando que os seus mamilos são tão grandes que chegam a superar o tamanho da palma da sua mão.A mulher afirma que os seus seios não param de crescer e que atualmente já tem de usar soutiens de copa O (sendo que as mais comuns são a B e a C). "É difícil para mim arranjar lingerie que se ajuste, principalmente porque os de copa O são caríssimos. Receio que possa passar a ter de procurar a copa P em breve, o que me assusta", lamentou Kayla.A jovem começou a sofrer desde muito nova com esta condição. Garante que quando tinha 12 anos apresentava uns seios muito pequenos, naturais para a idade. No entanto, em três meses, atingiu um tamanho DD, e desde então, nunca mais parou. Passou a ser alvo de chacota entre os colegas e a sofrer de dor de costas lancinantes.Agora, a jovem procura uma forma de arranjar dinheiro para fazer uma cirurgia de redução mamária. Lançou uma angariação de fundos, uma vez que não consegue fazê-lo por conta própria. Kayla chora o facto de os seus seios serem tão grandes que a impeçam de realizar tarefas básicas como correr, nadar e até tomar banho. "Chegam até ao umbigo e fico toda suada no verão.