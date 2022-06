"Chegou o momento de o FBI ser responsabilizado": ginastas americanas querem justiça contra abusos de Nassar

As ginastas e outras vítimas do médico Larry Nassar, condenado por vários crimes de agressão sexual a menores, disseram esta quarta-feira que planeiam apresentar reclamações contra o Departamento de Justiça e o FBI. A indemnização pedida pode atingir cerca de mil milhões de dólares (mais de 930 milhões de euros).



"O FBI sabia que Larry Nassar era um perigo para as crianças, depois de o meu caso ter sido denunciado em setembro de 2015", disse Maggie Nichols, uma das ginastas que fazia parte da equipa dos EUA. A atleta assegura ainda que as autoridades trabalharam de forma a esconder esta informação ao público, de acordo com a Sky News.





"Chegou o momento de o FBI ser responsabilizado", disse ainda Maggie Nichols.Entre as queixosas estão célebres nomes de ginastas olímpicas da equipa dos EUA, como Nichols, Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney e vítima Kaylee Lorincz.As vítimas do agressor sexual estão a basear-se numa lei de 1946, que fornece um meio legal para compensar indivíduos que sofreram danos pessoais causado por negligência ou omissão de um funcionário do governo, para levar a cabo o processo.Esta ação judicial surge depois de o Departamento de Justiça ter recusado pela terceira vez condenar os agentes do FBI, que não investigaram devidamente as alegações de abuso por parte de Nassar.