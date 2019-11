Cheias ameaçam joia arquitetónica de Veneza

Inundações em Veneza

O toque das sirenes nas primeiras horas da passada sexta-feira anunciava o que muitos habitantes já previam: marés-cheias iminentes e persistentes. O governo italiano, avisado pelos serviços meteorológicos, decretou, quase em simultâneo, o "estado de emergência".Mas a água surpreendeu tudo e todos. Aos 90 centímetros habituais do fenómeno ‘Acqua Alta’, desta vez as cheias só pararam quando a água atingiu um metro e 84 centímetros, cobrindo toda a praça de São Marcos. Fazendo desta inundação a mais grave dos últimos 50 anos. Temos de regressar ao dia 4 novembro de 1966 para conseguir um número mais alto: um metro de 94 centímetros de altura da água.Todos os anos esta joia arquitetónica nas margens do Adriático recebe 36 milhões de turistas. A pressão humana e o aquecimento global estão a trazer marés mais altas e mais frequentes.O projeto MOSE, que implica a construção de uma barreira subterrânea para travar as marés ainda não saiu do papel. E a construção de um complexo sistema de comportas, que começou a ser edificado no exterior da lagoa em 2003 para estar pronto em 2016, só estará terminado, na melhor das hipóteses, em 2021.Até lá, os 50 mil habitantes do centro histórico terão de lidar com os prejuízos e esperar ajuda do governo italiano. Para já, foram disponibilizados cerca de 20 milhões de euros para tratar dos danos imediatos.Os meteorologistas apontavam para a continuação de marés entre os 110 e os 120 centímetros durante todo o fim de semana, e podem repetir-se várias fezes até ao fim do ano.Uma das medidas que estão a ser discutidas é a proibição dos navios de cruzeiro aportarem nos canais de maior dimensão, aumentando a pressão da massa de água nos restantes.É um fenómeno corrente em Veneza quando ocorrem marés-cheias. Normalmente, a água chega a subir, no máximo, 90 centímetros. Ao lado mostra-se o antes e o depois da última maré do passado dia 15.