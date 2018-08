Cheias em França fazem um desaparecido e obrigam a resgate de 750 campistas

Crianças e turistas foram alguns dos resgatados pelas autoridades da região de Gard.

21:58

As cheias que se fizeram sentir no sul de França fizeram com que esta quinta-feira fossem resgatadas pelas autoridades francesas 750 pessoas de cinco acampamentos. As chuvas torrenciais fizeram transbordar as margens dos rios no sul do país e causaram ainda um desaparecido.



Segundo avança a Associated Press, crianças e turistas foram alguns dos resgatados pelas autoridades da região de Gard.



Um homem de nacionalidade alemã foi dado como desaparecido e quatro crianças da mesma nacionalidade foram hospitalizadas por hipotermia.



Nas operações estiveram envolvidos centenas de bombeiros.



Em Saint-Julien-de-Peyrolas, cerca de 120 crianças foram transportadas para um abrigo de emergência.